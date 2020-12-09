Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 yılı mübarek gün ve geceler...

“Üç aylar” diye bilinen rahmet, bereket ve mağfiret iklimi için geri sayım başladı.

İçinde mübarek gecelerin, günlerin olduğu bereketli ve feyizli zaman dilimlerini idrak edeceğimiz üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı arifesi olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü sona erecek.

Ramazan başlangıcı ise 13 Nisan 2021 Salı günü olacak...



Ramazan aynın başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.



Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi



Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi



Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma



Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar

