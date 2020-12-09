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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 yılı mübarek gün ve geceler...

11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdeleyicisi manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Üç aylar ve Ramazan ne zaman başlayacak?

GÜNDEM 09.12.2020, 16:29
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 yılı mübarek gün ve geceler...
“Üç aylar” diye bilinen rahmet, bereket ve mağfiret iklimi için geri sayım başladı. 
İçinde mübarek gecelerin, günlerin olduğu bereketli ve feyizli zaman dilimlerini idrak edeceğimiz üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı arifesi olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü sona erecek.
Ramazan başlangıcı ise 13 Nisan 2021 Salı günü olacak...

Ramazan aynın başlangıcı  13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos  2021 Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021  Pazar
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