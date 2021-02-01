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Üç aylar için geri sayım başladı! Ramazan orucu ne zaman başlayacak?
İslam dinindeki beş mübarek gecenin dördünün yer aldığı ve Müslümanlar için açılmış bir fırsat kapısı olan "Üç Aylar" ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı 2021 ne zaman kutlanacak?
GÜNDEM 01.02.2021, 11:18
Gece ile gündüzün nimetlerinden faydalanmanın zirve imkânlarının sunulduğu mevsimlerin başında 3 aylar gelmektedir.
Üç aylar, İslâm’ın mübarek saydığı hicrî kamerî aylardan recep, şaban ve ramazan aylarıdır.
Recep ayında, regaip ve mi’râç, Şaban ayında berat; Ramazan ayında ise kadir gibi dört ayrı mübarek gece bulunur.
Peygamberimiz Hz Muhammed aleyhisselam bu aylarda daha çok ibadet eder “Allahım! Recep ve şabanı hakkımızda mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur.” diyerek dua ederdi.
Hicri takvime göre kutlanan mübarek gün ve geceler geçen yılın miladi takvimine göre 11 gün önce başlayacak.
Üç ayların başlangıcı bu yıl Şubat ayına denk gelecek.
Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili 10 Mart
Berat Kandili ise 27 Mart’ta kutlanacak.
Peki Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Ramazan 13 Nisan’da başlıyor.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
Üç aylar, İslâm’ın mübarek saydığı hicrî kamerî aylardan recep, şaban ve ramazan aylarıdır.
Recep ayında, regaip ve mi’râç, Şaban ayında berat; Ramazan ayında ise kadir gibi dört ayrı mübarek gece bulunur.
Peygamberimiz Hz Muhammed aleyhisselam bu aylarda daha çok ibadet eder “Allahım! Recep ve şabanı hakkımızda mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur.” diyerek dua ederdi.
Hicri takvime göre kutlanan mübarek gün ve geceler geçen yılın miladi takvimine göre 11 gün önce başlayacak.
Üç ayların başlangıcı bu yıl Şubat ayına denk gelecek.
Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili 10 Mart
Berat Kandili ise 27 Mart’ta kutlanacak.
Peki Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Ramazan 13 Nisan’da başlıyor.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
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