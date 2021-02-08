Üç aylar 13 Şubat’ta başlıyor! İşte 2021 yılının dini günleri

Ramazan müjdecisi Recep ve Şaban ayının da içerisinde olduğu 3 ayların ne zaman başlayacağı merakla sorulan konuların başında geliyor.

2021 yılı itibariyle ilk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağı sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

Hicri takvime göre kutlanan mübarek gün ve geceler geçen yıla oranla miladi takvime göre 11 gün önce başlayacak.

Peki üç aylar ne zaman başlayacak? Ramazan orucuna kaç gün kaldı!? İlk sahura ne zaman kalkacağız?



* Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba

* Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe

* Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma

* Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi



Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi

* Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe

* Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba

* Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi

* Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı

* Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi



* Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

* Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

* Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

* Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma



* Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi

* Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba

* Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar

