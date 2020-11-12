Üç araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Batman'da gıda yüklü tır, traktör ve karşıdan gelen otomobilin karıştığı kazada ölü ve yaralılar var.
GÜNDEM 12.11.2020, 00:02
Batman-Diyarbakır karayolu Batman girişinde bulunan köprüde gıda yüklü tır ile traktörün çarpışmasıyla karşıdan gelen otomobil tıra çarptı. Kazada otomobil ve tır köprüden düşerken meydana feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandı.
Kazanının duyulmasının ardından Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. 3 araç ve 10 itfaiye personeli ile yaralıları olay mahallinden kurtararak 112 ambulans personeline teslim etti.
Olay yerine AFAD görevlilerinin de destek verdiği trafik kazası sonrası Batman Diyarbakır karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Cumhuriyet Başsavcısı kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazanının duyulmasının ardından Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. 3 araç ve 10 itfaiye personeli ile yaralıları olay mahallinden kurtararak 112 ambulans personeline teslim etti.
Olay yerine AFAD görevlilerinin de destek verdiği trafik kazası sonrası Batman Diyarbakır karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Cumhuriyet Başsavcısı kazayla ilgili inceleme başlattı.
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