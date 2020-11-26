Twitter'ın o özelliği geri geliyor

Sosyal paylaşım platformu Twitter'ın askıya aldığı mavi tik özelliğini tekrar yayınlayacağı öğrenildi.

Sosyal medya devi, hesapların doğrulanmasını sağlayan mavi tik uygulamasının 2021'de yeniden başlatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet yetkilileri, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, medya, spor ve organizatörlerin bulunacağı belirtildi.

Şirket, bir dönem herkese açık olan hesap doğrulama başvurularını 2017’de durdurmuştu.

