Twitter'ın Fleet isimli story özelliği an itibarıyla Türkiye'de
Popüler sosyal paylaşım paltformu Twitter, yeni özelliği "Fleets" i duyurdu
GÜNDEM 20.11.2020, 03:41
Twitter, makaleler ile ilgili güncellemesinden sonra story özelliğiyle gündeme geldi.
Twitter Fleet olarak adlandırılan özellik, tüm Türkiye'de an itibariyle kullanılabiliyor.
Instagram, Facebook, WhatsApp ve LinkedIn’de karşımıza çıkan hikayeler (Stories) özelliği artık Twitter’a geldi.
24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisye "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla kullanıma açıldı. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile hikayeler 24 saat içerisinde kaybolacak, yani 24 saatlik Fleet'ler oluşturulacak. Fleet'ler, tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.
Twitter Fleet olarak adlandırılan özellik, tüm Türkiye'de an itibariyle kullanılabiliyor.
Instagram, Facebook, WhatsApp ve LinkedIn’de karşımıza çıkan hikayeler (Stories) özelliği artık Twitter’a geldi.
24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisye "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla kullanıma açıldı. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile hikayeler 24 saat içerisinde kaybolacak, yani 24 saatlik Fleet'ler oluşturulacak. Fleet'ler, tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.
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