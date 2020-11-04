Twitter’dan Trump’ın tweet'ine müdahale!
Twitter’dan Trump’ın “seçimi çalıyorlar” tweet’ine müdahale geldi.
GÜNDEM 04.11.2020, 09:22
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ABD seçimleri için sonuçlar hala belli olmadı. Trump ile Biden arasındaki çekişme üç eyalete kadar düştü. İki aday geçtiğimiz dakikalarda seçmenlerine seslendi.
ABD Başkan adayı Biden seçimin sonuçlarının yarın netleşebileceği bilgisini paylaşırken ABD Başkanı Trump, kişisel Twitter hesabı üzerinden "Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Seçimin çalınmasına izin vermeyiz" açıklamasında bulundu. Twitter, Trump’ın bu açıklaması sonrası hemen harekete geçti.
Twitter, söz konusu paylaşıma 10 dakika içerisinde,"Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi ekledi. Twitter daha önce de Trump'ın seçimlere ilişkin yaptığı birçok paylaşımda, "yanlış bilgi" yaydığı gerekçesiyle uyarı etiketi koymuştu.
ABD Başkan adayı Biden seçimin sonuçlarının yarın netleşebileceği bilgisini paylaşırken ABD Başkanı Trump, kişisel Twitter hesabı üzerinden "Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Seçimin çalınmasına izin vermeyiz" açıklamasında bulundu. Twitter, Trump’ın bu açıklaması sonrası hemen harekete geçti.
Twitter, söz konusu paylaşıma 10 dakika içerisinde,"Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi ekledi. Twitter daha önce de Trump'ın seçimlere ilişkin yaptığı birçok paylaşımda, "yanlış bilgi" yaydığı gerekçesiyle uyarı etiketi koymuştu.
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