Twitter'dan Trump'a şok! Kalıcı olarak askıya aldı!
Kongre baskını sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını geçici donduran Twitter'dan ikinci darbe geldi.
GÜNDEM 09.01.2021, 04:33
Kongre baskını sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını geçici donduran Twitter'dan ikinci darbe geldi. Sosyal medya platformu Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı.Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.
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