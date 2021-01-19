Twitter'da reklam yasağını delenler 'terörden' yargılanacak!

1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren ve kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanunda yapılan değişiklikler sonucu Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve Türkiye'de temsilcilik açmayan yabancı kaynaklı Twitter, Periscope ve Pinterest'e reklam yasağı getirildi.

YouTube, Vkontakte, TikTok, LinkedIn ve Facebook, Türkiye'de temsilcilik açacacağını duyurdu.

Karara göre reklam yasağı getirilen sosyal medya platformlarına reklam verenler hakkında işlem başlatılacak. Bu kişilerin yargılanacağı kanunlar ise bir hayli dikkat çekici. Öyle ki aralarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' dahi var.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil, suçtur. Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz" demişti.

