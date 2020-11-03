Twitter’da askıya alınmış hesap nasıl açılır? Resimli anlatım 2020

Twitter’da hesabın askıya alınmış ise bu yazı sorununuza çözüm olabilir. Bu yazımızda sizlere Twitter’da hesabın askıya alması, hesabın sınırlandırılması durumundan ve Twitter’da askıya alınmış hesap nasıl açılır? Askıya alınan Twitter hesabının yeniden nasıl aktif edileceğine dair detaylı bilgiler vereceğiz.



Twitter'ın hesabınızı hata ile kapattığını düşünüyorsanız, hesabınızın askıya alınmasına itiraz edebilirsiniz.

Askıya alınan Twitter hesabınız için formu doldurmak için bu bağlantıyı izleyin

Eğer askıya dair itirazınız reddedilirse, Twitter hesabınızın askıya alınması kalıcı hale gelir.

Twitter, hesabınızı genel görünümden kaldıracak ve yeni hesap oluşturmanıza izin verilmeyecektir.

Formu aşağıdaki gibi doldurun:



Twitter hesabın askıya alınmasına veya kilitlenmesine itiraz etme

« Bu sorunla nerede karşılaştınız?

« Sorunun tanımı itirazınızın dayanağını açıklayın (Örneğin: hesabınızın Twitter Kuralları'nı ihlal ettiğine inanmamanızın nedenini, askıya alınmış veya kilitli hesabınızı kullanıma açmayla ilgili sorun yaşayıp yaşamadığınız veya telefon numarası sağlayamayacağınız gibi).

Bilgileriniz



« Ad ve soyadı:

« Twitter kullanıcı adı:

« E-posta adresin:Bu e-posta adresini sizinle iletişim kurmak için kullanacağız. Güncel adresinizi girin. « Telefon numarası (isteğe bağlı):

Twitter hesabın destek ekibi tarafından incelenecek herhangi bir kötü durum olup olmasına bakacaktır.

Hesabınızda herhangi kötü bir kullanalım tespit etmez ise destek ekibi hesabınızı geri aktif duruma getirecektir.

Twitter bilgilerinizi kontrol edip hesabı aktif duruma getirirse verileriniz, takip ettiğiniz hesaplar vb. tekrar yayınlanacaktır.



