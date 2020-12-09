Twitter'da 2020 yılının en çok RT edilen paylaşımı açıklandı
Yıl sonuna yaklaşırken Twitter'da verilerini açıklama başladı. Twitter'a göre 2020 yılının retweetlenen paylaşımı belli oldu.
GÜNDEM 09.12.2020, 18:18
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Twitter'a göre bu yıl en çok retweet'lenen paylaşım, ağustosta kanser nedeniyle hayatını kaybeden Chadwick Boseman’ın hesabından atılan son tweet oldu.
Boseman'ın hesabından atılan son tweet tam 2,1 milyon kez retweet edilirken 924 bin 600 kere de alıntılanarak paylaşıldı.
Aynı tweetin beğeni sayısı ise tam 7,5 milyon olarak görüntülendi. Chadwick Boseman'ın hesabından atılan son tweet şöyle:
Boseman'ın hesabından atılan son tweet tam 2,1 milyon kez retweet edilirken 924 bin 600 kere de alıntılanarak paylaşıldı.
Aynı tweetin beğeni sayısı ise tam 7,5 milyon olarak görüntülendi. Chadwick Boseman'ın hesabından atılan son tweet şöyle:
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