Twitter'a Trump darbesi! Hisseleri tepetaklak oldu
Twitter'ın hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından yüzde 12'ye kadar değer kaybetti.
GÜNDEM 12.01.2021, 02:10
Şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri, Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından düşüş gösterdi.
Cuma günü 51,48 dolardan kapanan Twitter'ın hisse fiyatı, pazartesi gün içerisinde 45,15 dolara kadar geriledi ve yüzde 12'lik değer kaybetti.
Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski sebebiyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı. Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, Trump'ın seçim kampanya ekibince kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" hesabını da askıya almıştı.
Cuma günü 51,48 dolardan kapanan Twitter'ın hisse fiyatı, pazartesi gün içerisinde 45,15 dolara kadar geriledi ve yüzde 12'lik değer kaybetti.
Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski sebebiyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı. Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, Trump'ın seçim kampanya ekibince kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" hesabını da askıya almıştı.
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