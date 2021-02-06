Twitter, Süleyman Soylu'nun iki paylaşımına daha kısıtlama getirdi

Twitter, 4 Şubat'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi eylemlerine katılanlara “Başı ezilmesi gereken zehirli yılanlandır” dediği paylaşıma kısıtlama getirmişti.

Bunun üzerine Soylu, Bahçeli’nin kısıtlanan tweet’ini alıntılayarak “Sn Devlet Bahçeli’nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter’ın tutumunu kınıyoruz…” diye yazmıştı.

Twitter, Soylu’nun bu tweet’ini ‘taciz içeren davranış hakkındaki kuralları ihlal ettiği’ gerekçesiyle kısıtladı.

Soylu yine Bahçeli’nin paylaşımının kısıtlanmasına tepki olarak, “Terör örgütlerine ve sapkın LGBT’ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Twitter Soylu’nun bu tweet’ini de “nefret davranışı hakkındaki kuralları ihlal ettiği’ gerekçesiyle kısıtladı.

Daha önce de Soylu’nun 30 Ocak tarihinde attığı bir tweet, LGBTİ+’lara yönelik nefret suçu işlediği gerekçesiyle kısıtlanmıştı.

