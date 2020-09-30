Twitter, Macaristan hükümetinin resmi hesabını bloke etti
Macaristan Uluslararası İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Bakanı Zoltan Kovacs, Twitter'ın, Macaristan hükümetinin resmi hesabını engellediğini açıkladı.
GÜNDEM 30.09.2020, 15:01
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Kovacs, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin, Twitter'daki "About Hungary" isimli resmi hesabının herhangi bir açıklama yapılmadan bloke edildiğini belirtti.
Kovacs, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ilk defa bugün hukukun üstünlüğü konulu raporunu açıklayacağını ve Twitter'ın aynı gün Macar hükümetinin hesabını bloke etmesinin "olağanüstü derecede ilginç" olduğunu kaydetti.
Kovacs ayrıca, konu hakkında gerekli adımları attıklarını ve Twitter'dan resmi yanıt ve açıklama beklediklerini bildirdi.
Kovacs, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ilk defa bugün hukukun üstünlüğü konulu raporunu açıklayacağını ve Twitter'ın aynı gün Macar hükümetinin hesabını bloke etmesinin "olağanüstü derecede ilginç" olduğunu kaydetti.
Kovacs ayrıca, konu hakkında gerekli adımları attıklarını ve Twitter'dan resmi yanıt ve açıklama beklediklerini bildirdi.
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