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Twitter, e-bülten aracı Revue girişimini bünyesine kattı
Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre, Hollanda merkezli Revue girişimini bugün satın aldı. E-bülten aracı olarak kullanılan Revue, logosuna Twitter ifadesini ekledi.
GÜNDEM 26.01.2021, 16:43
Twitter, Hollanda merkezli e-bülten girişimi olan Revue aracını satın aldığını duyurdu. Revue ile oluşturduğunuz e-bültenlerden para kazanmanızı sağlıyor. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Revue, insanların ilgi alanlarından haberdar olmalarına yardımcı olma çalışmalarımızı hızlandıracak" denildi. Açıklamada, kullanıcıların Revue üzerinden, web sitesinde, Twitter'da ya da başka bir yerde oluşturduklarıyla, her türden yazarın hedef kitlesinden para kazanmanın yolunun sunulacağı da belirtildi. Twitter açıklamasında, ücretli haber bültenleri aracılığıyla "kalıcı bir teşvik modeli" oluşturulduğu da eklendi ve izleyiciye dayalı para kazanma desteğinin genişletileceği sözü verildi.Revue'nun ücretsiz paketini kullananlar oluşturdukları e-posta bültenlerini maksimum 50 kişiye gönderebiliyor. Ücretli versiyonu kullananlar ise bültenlerini 40 bin kişiye kadar gönderebiliyor.
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