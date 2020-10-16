Twitter çöktü mü? Paylaşım yapılamıyor
Sosyal medya platformu Twitter'da erişim ve paylaşım sorunu yaşanıyor.
GÜNDEM 16.10.2020, 01:54
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Sosyal medya devi Twitter'dan paylaşım sorunu yaşanıyor.
Twitter'dan erişim sorunu 1 saatten fazla bir süredir devam ederken kullanıcılar, yapılan paylaşımlarda 'over capacity' şeklide erişim uyarısı alıyor.
Ayrıca Twitter resmî blogu üzerinden konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, teknik bazı sorunların olduğunu ifade edilirken “Yakında düzeltip her şeyi normale döndüreceğiz” denildi.
Twitter'dan erişim sorunu 1 saatten fazla bir süredir devam ederken kullanıcılar, yapılan paylaşımlarda 'over capacity' şeklide erişim uyarısı alıyor.
Ayrıca Twitter resmî blogu üzerinden konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, teknik bazı sorunların olduğunu ifade edilirken “Yakında düzeltip her şeyi normale döndüreceğiz” denildi.
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