Twitter, Cammu Keşmir'de yayın yapan derginin hesabını askıya aldı

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde yayın yapan haftalık çoklu-ortam dergisi "KashmirWalla"nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı, "topluluk kuralarını ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya alındı.Twitter'dan yapılan açıklamada, derginin 29 Ağustos'ta Hint güvenlik güçlerinin Cammu Keşmir'de muharrem ayı yürüyüşü yapan Şii Müslümanlara plastik mermilerle müdahale ettiği olaylara ilişkin haber paylaşımına eklenen görüntülerin, "kişilerin ölüm anının gösterilemeyeceği" kuralını ihlal ettiği bildirildi.

Derginin editörü ve imtiyaz sahibi Fahad Şah, haber görüntülerinin neden ihlal olarak değerlendirildiğini anlayamadıklarını söyledi.



Fahad Şah, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Söz konusu görüntüler, Ağustos 2020'de yayımladığımız, polisin dini bir tören sırasında silahsız sivillere acımasız müdahalesini gözler önüne seren bir haberin parçasıydı. Paylaşımımız şiddeti teşvik etmiyor, bilakis silahsız sivillere uygulanan şiddeti belgeliyor.

Hesabın açılması için Twitter'a başvurduk Buna rağmen hesabımız hala askıda tutuluyor. Dünden beri paylaşım yapamıyoruz, bu Twitter'ın hanesine yazılan yeni bir utanç lekesi olacak."

Gazetecileri Koruma Komitesi: Twitter Cammu Keşmir'de ifade özgürlüğünü baskılıyor

Gazetecileri Koruma Komitesi, 2019'da yayımladığı raporda, sosyal paylaşım sitesini Cammu Keşmir'de ifade özgürlüğünü baskılamakla suçlamıştı. Raporda, 2017-2019 yıllarında Cammu Keşmirlilerin 1 milyondan fazla paylaşımının siteden silindiği bilgisi yer almıştı.

