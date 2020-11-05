Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un hesabını kapattı
Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı.
GÜNDEM 05.11.2020, 05:00
Sosyal paylaşım platformu Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabının neden kapatıldığına dair detaylı bilgi verilmedi. Hesap üzerinde ''Hesap kapatılmıştır. Twitter, kurallara uymayan hesapları kapatır'' ibaresi yer aldı.
Bayramov'un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının neden olmuş olabileceği düşünülüyor.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda, Dağlık Karabağ'daki 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabının neden kapatıldığına dair detaylı bilgi verilmedi. Hesap üzerinde ''Hesap kapatılmıştır. Twitter, kurallara uymayan hesapları kapatır'' ibaresi yer aldı.
Bayramov'un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının neden olmuş olabileceği düşünülüyor.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda, Dağlık Karabağ'daki 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
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