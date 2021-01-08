Twitter arşivi nasıl indirilir? Adım adım twitter arşivi indirme...

Bir sosyal medya sitesi olan twitter bugün hayatımızın en önemli iletişim araçlarından biri olmakla birlikte kişisel özelliğinizin yanında tarihin arşivi olma özelliği de taşımaktadır.

Eski Tweetlerini gözden geçirmek isteyenler twitter geçmişinin nasıl indirileceğini merak ediyor.

Öncelikle twitter nedir? Ne işe yarar?

Twitter arşivi ilk attığınız twitten bu yana ki tüm twitter akışınızı görüntüleyebileceğiniz bir uygulamadır.

Temel amacı insanları birbirine bağlamak ve insanların düşüncelerini büyük bir kitleyle paylaşmalarını sağlamaktır.

Twitter'ın en büyük çekiciliği tarama dostu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yüzlerce ilginç Twitter kullanıcısını izleyebilir ve içeriklerini bir bakışta okuyabilir kendi arşivinizi de indirebilirsiniz.



Twitter arşivini indirmek İçin bir kaç yol izlemelisiniz.

Uygulamanın “ayarlar ve gizlilik” sekmesinden “hesap ayarları” sekmesine girilir.Hesap ayarları sekmesinde yer alan “Twitter verileriniz” sekmesine tıklanır.“Twitter verilerinizi indirin” sekmesine basılarak Twitter şifresi girilir ve ”onayla” tuşuna basılır.“Veri iste” butonuna basılır.İndirilecek olan dosyalar hazırlandığı zaman Twitter tarafından bir bilgilendirme maili gönderilir.Ayarlardan hazır olan veriler “verileri indir” butonuna tıklanarak kolaylıkla indirilir.

Twitter arşivi bu sayede .zip dosyası olarak indirilmiş olur ve kolaylıkla incelenebilir.

