TV5'e ceza tepkisi: RTÜK, AK Parti’nin menfaatlerine göre mi denetim yapıyor?

Abdulkadir Karaduman, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Karaduman RTÜK’ün TV5’e kestiği para cezası hakkında Meclis'e verdiği önergede, "Bağımsız bir şekilde hareket ederek, toplumun zararına olacak yayınları denetleme pozisyonunda bulunan RTÜK, iktidar partisinin menfaatlerine ve ideolojisine göre mi denetleme mekanizmasını işletmektedir?" diye sordu.



Karaduman soru önergesinde, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TV5 kanalında 28 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Kulis Ankara” programında bulunan konukların, Elazığ depreminde yakınları vefat etmiş bazı depremzedelerin 'cenazelerimizi siyasete alet etmeyin’ gibi ifadelerinin aktarılmasını ceza gerekçesi olarak değerlendirmiştir. Bu ifadeler gerekçe gösterilerek TV5 kanalına 25 bin 881 TL para cezası kesilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar ulusal basında yer almış, kamuoyunda ise tepkiyle karşılanmıştır. RTÜK, yalan haberler üreten, toplumun inanç değerleriyle alay eden, ahlaksızlığa teşvik eden ve toplumun yozlaşmasına sebebiyet verecek sayısız program ve dizi yayınlarına yaptırım uygulamada son derece seçici davranırken bazı kanallara ise basit gerekçelerle cezai yaptırım uygulayarak taraflı tutumlar sergilediğini, misyonuna aykırı şekilde faaliyet yürüttüğünü göstermektedir." ifadelerini kullandı.



Abdulkadir Karaduman'ın Mehmet Nuri Ersoy'a yönelttiği sorular şöyle:



NE OLMUŞTU?

RTÜK, 28 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Kulis Ankara” programında, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ'ın Elazığ depreminden sonra bir cenaze sahibinin dile getirdiği sözleri aktarması sebebiyle, TV5’e 25 bin 881 lira ceza kesmişti. Ağdağ canlı yayında “Meselâ bir cenaze sahibi, taziyeye gittiğimizde söyledi. Dedi ki, ‘Biz geceden beri bekliyoruz, cenazemizi bize teslim edecekler diye. Sabah oldu, teslim etmediler. Öğlene yaklaştık, en son bir kamu görevlisi geldi, ‘İkindi namazına Cumhurbaşkanı gelecek. Cenazeleri onunla beraber kaldıralım istiyoruz, ikindi namazında’ dedi. Taziye sahibi, ‘Ben de isyan ettim kardeşim!’ dedi. ‘Benim cenazem, sizin siyaset unsurunuz olamaz ki. Ben cenazemi götüreceğim mahalleme. Bizim usulümüz bellidir. Orada beraber yaşadığı insanlarla helâlleşsinler, sonrasında defnini yapayım.’ Ben, bunun Sayın Cumhurbaşkanının talebi olduğu kanaatinde değilim; ama oluşturulan siyasî iklim, oraya yaranmayı, hani bunlara yaranacak bir şeyler söyleyelim, gösterelim, yapalım ki, o da beraberinde bir şey getirdiği için bu türden şeyler oluyor. Ben, taziye sahibinin bize ifade ettiğini söylüyorum. Burada mesele zaten, yani konuşulan şey, burada şu: Ne deprem, yani o binalar, AK Parti iktidarı döneminde yapılmış binalar değil... Onlar daha erken alıyorlar. Kendi camilerinde kaldırıyorlar. Cenazelerini itiraz edince alabiliyorlar.” demişti.

Emre Gürbüz - Milli Gazete

1. Elazığ’da yaşanan depremin konuşulduğu bir programda depremzede vatandaşların yaşadığı sıkıntıları ve bu konuda ‘herhangi bir hakaret veya küfür içermeyen’ sözlerini “aktarmak” ceza sebebi midir?

2. Bakanlığınız, RTÜK’ün adil olmayan kararlarının ve ihmallerinin yol açtığı mağduriyetleri gidermek için hangi çalışmaları yapmaktadır?

3. Bağımsız bir şekilde hareket ederek, toplumun zararına olacak yayınları denetleme pozisyonunda bulunan RTÜK, iktidar partisinin menfaatlerine ve ideolojisine göre mi denetleme mekanizmasını işletmektedir?

4. İktidara karşı en ufak muhalif söyleme karşı harekete geçen RTÜK, inancımızı, değerlerimizi ve toplumun ahlakını zedeleyecek dizi ve filmler ile yalan haberlerle donatılmış programlara neden müdahale etmemektedir?

