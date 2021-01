TV yayın akışı: Dizi ve programların detayları

Önümüzdeki hafta içinde en çok izlenen kanallarda hangi dizi ve programların yayınlanacağını öğrenmek ister misiz? O zaman sizler için hazırladığımız haftalık yayın akışı rehberini inceleyebilirsiniz. İşte reyting rekorları kıran dizilerin ve gündüz saatlerini şenlendiren programların yayın detayları…

Kanal D

Kanal D’de hafta içi her gün 11.00’da Türk dizi tarihinin unutulmazlarından olan Yaprak Dökümü var. Ardındansa Gelinim Mutfakta programı geliyor. Akşam saatlerini renklendiren Kanal D dizileri de hız kesmeden devam ediyor. Salı Hekimoğlu, çarşamba da Sadakatsiz reytingleri alt üst etmeye aday. Perşembe günü ise kanalda Babam Çok Değişti isimli yeni bir yapımı izleyeceğiz.

FOX TV

FOX TV gündüz kuşağının yıldızı 16.00’da ekranlara gelen Zuhal Topal’la Sofrada. Diziler de ise her zaman ki gibi Yasak Elma ön planda. Pazartesi ekrana gelen yapımın ertesi gününde ise Baraj isimli yeni projelerden biri var. Kitleleri peşinden sürükleyen Mucize Doktor dizisi de perşembe akşamı FOX TV ekranlarında olacak.

Show TV

Show TV’de her sabah saat 09.45’te Ender Saraç İle Sağlıklı ve öğleden sonra 15.15’te Didem Aslan Yılmazla Vazgeçme programları yayınlanıyor. Pazartesi akşamı Çukur ile başlayan dizi şöleni perşembe Alev Alev, cuma Ramo ve cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile devam ediyor.

Star TV

Star TV gündüz kuşağında iki popüler program arka arkaya. 09.45’te Demet Akalın ve Alişan’la Sabah Sabah, 13.15’te Gerçeğin Peşinde var. Dizilerde ise en büyük ilgiyi pazartesi akşamları ekrana gelen Sefir’in Kızı topluyor. Yapımı perşembeleri reytinglere oynayan Sol Yanım dizisi izliyor.

TV 8

TV 8, yeni yıla yeni Survivor ile giriyor. Yani bu haftadan itibaren hafta içi akşam ve gündüz saatlerinde TV 8’de bol bol Survivor ve SurvivorPanaroma izleyeceğiz. Bunun yanında gündüzleri saat 14.15’te Doya Doya Moda ekranlarda olacak. Son dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Kırmızı Oda ise cuma akşamı yayınlanacak.

ATV

ATV gündüz kuşağında en çok izlenen kanallardan biri. Her gün 10.00’da Müge Anlı İle Tatlı Sert var. 16.20 ise Esra Erol’da. Akşam kuşağının reyting lideri, perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova’da. Ayrıca ATV’de bu hafta Maraşlı isimli yeni diziyi izleyeceğiz. Bir de Türk süper kahramanı Akıncı’nın maceraları var. O da cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

