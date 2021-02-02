Tuzla'da sokakta doğalgaz patlaması
Tuzla Aydınlı Mahallesi Süheyla Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı.
GÜNDEM 02.02.2021, 03:05
Patlamanın ardından alevler metrelerce yükseğe çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler sokağa gelen doğalgazı keserken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
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