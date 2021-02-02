Tuzla'da sokakta doğalgaz patlaması

Patlamanın ardından alevler metrelerce yükseğe çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler sokağa gelen doğalgazı keserken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

