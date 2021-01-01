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Tuzla'da fabrika yangını: İtfaiye ekipleri müdahale ediyor
Tuzla'da fabrika yangını çıktı. Fabrikanın bahçesinde çıkan yanınga çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
GÜNDEM 01.01.2021, 10:29
Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yangın fabrikanın bahçesinde çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldığı belirtildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldığı belirtildi.
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