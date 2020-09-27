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TÜSİKON: "Azerbaycan halkına, esnafına her türlü desteğe hazırız"
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıyı kınayan TÜSİKON yönetimi, saldırıda evleri ve iş yerleri zarar görenlere yardıma hazır olduklarını açıkladı.
GÜNDEM 27.09.2020, 13:56
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıya yönelik Türkiye’den tepkiler sürerken, Azerbaycan halkına destek mesajları da artarak devam ediyor.
Üretici ve Sanayici İşadamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Başkanı Orhan Beşiktepe, saldırıda şehit düşenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırısını kınayan Beşiktepe, saldırıda evleri ve iş yerleri zarar gören Azerbaycan halkına ve esnafına her türlü desteğe hazır olduklarını da söyledi. Beşiktepe, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan’a yapılan bu haince saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan’ın daima yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Saldırıda evleri ve iş yerleri zarar gören Azerbaycan halkına, esnafına her türlü desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.
Üretici ve Sanayici İşadamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Başkanı Orhan Beşiktepe, saldırıda şehit düşenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırısını kınayan Beşiktepe, saldırıda evleri ve iş yerleri zarar gören Azerbaycan halkına ve esnafına her türlü desteğe hazır olduklarını da söyledi. Beşiktepe, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan’a yapılan bu haince saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan’ın daima yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Saldırıda evleri ve iş yerleri zarar gören Azerbaycan halkına, esnafına her türlü desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.
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