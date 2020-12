TUSAŞ ne iş yapar? TUSAŞ'ın açılımı nedir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., özgün sistemler, hava araçları tasarımı, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetler alanlarında çalışmalar yürüten yaklaşık 10 bin çalışanı bulunan bir teknoloji merkezidir. Stratejik öneme haiz ürünler geliştiren ve ürüten TUSAŞ aynı zamanda dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askeri nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

1973 yılında kurulan TUSAŞ, ürettiği özgün ürünlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerle işbirlikleri yürüten, havacılık ve uzay sanayisinde söz sahibi bir şirkettir.Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), Türk- ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan TUSAŞ, proje konularına bağlı olarak;

• Yapısal Grubu,• Uçak Grubu,• Helikopter Grubu,• İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,• Uzay Sistemleri Grubu,• Milli Muharip Uçak (MMU) Grubu

olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir. Ayrıca, TUSAŞ tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.

Adres: Fethiye Mahallesi, Havacılık Bulvarı No:17 06980 Kahramankazan Ankara T +90 (312) 811 18 00 F +90 (312) 811 14 25TUSAŞ TEKNOKENTAdres: TUSAŞ AR-GE Binası ODTÜ Teknokent, AnkaraTelefon +90 (312) 2101858TUSAŞ BALGAT OFİSİAdres: Ziyabey Cad. 1419. Sokak No:16 06520 Balgat, AnkaraTel: +90 312 220 33 64TUSAŞ İSTANBUL TEKNOPARKAdres: Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı, No: 1 8A/8008 34906 Pendik, Istanbul Tel: +90 850 755 70 00TUSAŞ İTÜ ARI TEKNOKENTAdres: Reşitpaşa Mah., Katar Cad., İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Arı 1 Teknokent, No: 34, 34467 Sarıyer/ İSTANBULTUSAŞ YILDIZ TEKNOPARKAdres: YTÜ Yıldız Teknopark Çifte Havuzla Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. D2 Blok NO: B02 34220 Esenler / İstanbulTUSAŞ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AR-GE MERKEZİAdres: Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer / Bursa2020 yılı itibarıyla TUSAŞ Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:Prof. Dr. Rafet Bozdoğan - TUSAŞ Yönetim Kurulu BaşkanıProf. Dr. Ahmet Bolat - Yönetim Kurulu Başkan VekiliŞuay Alpay - Yönetim Kurulu ÜyesiAdnan Çelik - Yönetim Kurulu ÜyesiHüseyin Avşar - Yönetim Kurulu ÜyesiNamık Kemal Altıparmak - Yönetim Kurulu ÜyesiProf. Dr. Temel Kotil - Yönetim Kurulu Üyesi - Genel MüdürNaki Polat - Yapısal Genel Müdür YardımcısıDr. Selman Nas - Uzay Sistemleri Genel Müdür YardımcısıDr. Ömer Yıldız - İHA Sistemleri Genel Müdür YardımcısıProf. Dr. Mustafa Cavcar - Milli Muharip Uçak Genel Müdür YardımcısıDoç. Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı - Helikopter Genel Müdür YardımcısıProf. Dr. Atilla Doğan - Uçak Genel Müdür YardımcısıUğur Zengin - Mühendislik Genel Müdür YardımcısıMuammer Akpınar - Lojistik Hizmetler BaşkanıSaadet Korkem - Mali İşler BaşkanıHüseyin Fazla - Uçuş BaşkanıProf. Dr. Fahrettin Öztürk - AR-GE ve Prototip Operasyonları BaşkanıCahit Bilge Akal (Vek.) - Hukuk İşleri BaşkanıProf. Dr. Mehmet Arif Adlı - İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi BaşkanıDr. Bahadır Zeren - Bilgi Teknolojileri BaşkanıProf. Dr. Mehmet Arif Adlı - Akademi BaşkanıSerdar Demir - Kurumsal Pazarlama ve İletişim BaşkanıLevent Konukcu - Strateji ve İştirakler BaşkanıAhmet Yorgancı - Tedarik ve Sanayileşme BaşkanıMustafa Akkurt - Kalite ve Sertifikasyon BaşkanıYaşar Ünal - İDDK BaşkanıArzu Senem Demirtaş - İdari Büro MüdürüBertan Kurt - Özel Kalem Müdürü

TUSAŞ Sponsorluk faaliyetlerinden de bulunuyor. TUSAŞ sponsorluk başvurusu kurumun resmi internet sitesinden online olarak yapılıyor. Gelen başvuruları inceleyen kurum, başvuruyu uygun gördüğü taktirde sponsor oluyor. E-posta, posta ya da faks yoluyla gönderilen talepler değerlendirmeye alınmıyor.

Talebinizin değerlendirmeye alınabilmesi için TUSAŞ Sponsorluk Başvuru Formu'nda yer alan tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. TUSAŞ Sponsorluk Formuna bu linkten ulaşabilirsiniz.