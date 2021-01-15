TUS ek tercihleri ne zaman? TUS ek tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanlığı 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercih dönemiyle ilgili açıklamada bulundu.

2020 TUS 2. dönem tercihlerinin tamamlanmasının ardından bugün ek tercih işlemleri de başladı. .

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 15 Ocak 2021 tarihinde saat 10.00'da başlacak ve 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirecekler.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir.

