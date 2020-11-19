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TUS 2. dönem tercihleri başladı! 2020-TUS 2. Dönem tercihleri duyurusu
2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri başladı. Tercihler, 26 Kasım tarihinde sona erecek...
GÜNDEM 19.11.2020, 15:01
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TUS yani Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) Tercih Duyurusu yayınlandı. Buna göre 2020 TUS 2. Dönem Tercih tarihleri belli oldu.
Adaylar 19 Kasım 2020 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.
İki basamaktan oluşan TUS sınavı yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır.
ÖSYM tarafından yapılan sınavın ilk ayağı Tıbbi Yabancı Dil sınavı ve Bilim sınavıdır
Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar Bilim sınavına girerler.
Bilim sınavından başarılı olan adaylar ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler.
Adaylar 19 Kasım 2020 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.
İki basamaktan oluşan TUS sınavı yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır.
ÖSYM tarafından yapılan sınavın ilk ayağı Tıbbi Yabancı Dil sınavı ve Bilim sınavıdır
Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar Bilim sınavına girerler.
Bilim sınavından başarılı olan adaylar ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler.
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