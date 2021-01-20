TUS 2. Dönem ek tercihleri sona eriyor! Ek tercihler nasıl yapılacak?

TUS 2. dönem ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş geçtiğimiz hafta sona erdi.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün: "2020-TUS 2.Dönem ek tercihlerini 15 Ocak'ta başlattıklarını açıklamıştı.

Adaylar tercihlerini http://ais.osym.gov.tr internet sayfasından yapabilecekler.



2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem)ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemi, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ayrıca ek tercih yapmak için AİS sistemine giriş yapmanız gerekiyor.



