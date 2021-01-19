TUS 2. dönem ek tercihleri ne zaman sonra erecek?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda TUS 2. dönem ek tercihleri ile ilgili olarak başvuru tarihi ile ek tercihlerin biteceği günü açıklamıştı.

Buna göre 2020-TUS 2.Dönem ek tercihleri 15 Ocak 2021'de başlayacak.

TUS 2. dönem ek tercihleri için son gün ise tercih21 Ocak 2021

Tercihler http://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek.

