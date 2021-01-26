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Turkuvaz Medya'da üst düzey atama!
Bünyesinde birçok televizyon, gazete, radyo, dergi barındıran Türkiye'nin en büyük medya gruplarından Turkuvaz'da çok konuşulacak bir atama gerçekleşti.
GÜNDEM 26.01.2021, 06:41
atv Genel Müdürü Metin Ergen, Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Metin Ergen'in ataması çalışanlara şu ifadelerle duyuruldu:
"2007 yılından bu yana Grubumuzda çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenen ve Mart 2015 yılından bu yana Atv Genel Müdürlüğü görevine yürütmekte olan Sn. Metin Ergen; 25.01.2021 tarihi itibariyle Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır.
Sn. Ergen'in şimdiye kadar göstermiş olduğu başarılı çalışmalarının, yeni görevinde de artarak devamını dileriz."
Metin Ergen'in ataması çalışanlara şu ifadelerle duyuruldu:
"2007 yılından bu yana Grubumuzda çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenen ve Mart 2015 yılından bu yana Atv Genel Müdürlüğü görevine yürütmekte olan Sn. Metin Ergen; 25.01.2021 tarihi itibariyle Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır.
Sn. Ergen'in şimdiye kadar göstermiş olduğu başarılı çalışmalarının, yeni görevinde de artarak devamını dileriz."
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