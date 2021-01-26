Turkuvaz Medya'da üst düzey atama!

atv Genel Müdürü Metin Ergen, Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Metin Ergen'in ataması çalışanlara şu ifadelerle duyuruldu:

"2007 yılından bu yana Grubumuzda çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenen ve Mart 2015 yılından bu yana Atv Genel Müdürlüğü görevine yürütmekte olan Sn. Metin Ergen; 25.01.2021 tarihi itibariyle Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır.

Sn. Ergen'in şimdiye kadar göstermiş olduğu başarılı çalışmalarının, yeni görevinde de artarak devamını dileriz."

