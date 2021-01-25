Türksat 6A uydusu 2022 yılında uzaya fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sinop İl Başkanlığı’nda uzay çalışmaları ve ildeki faaliyetlere yönelik açıklamalar yaptı. Karaismailoğlu, “Dünyadaki kapsama alanımız oldukça genişlemiş oldu. Uzayda varlığımızı ve gücümüzü bütün dünyaya hissettirdik.” dedi.



Türkiye’nin uzay çalışmalarına değinen Bakan Karaismailoğlu, “Türksat 5A uydumuzu uzaya fırlattık. İnşallah o da Haziran gibi yörüngesine yerleşip bütün dünyaya hizmet edecek. Dünyadaki kapsama alanımız oldukça genişlemiş oldu. Uzayda varlığımızı ve gücümüzü bütün dünyaya hissettirdik. Yine uzaydaki çalışmalarımız devam ediyor. Peşinden 5B uydusunun planlamalarını yapıyoruz Onunda imalatları bitti şu an testlerini yapıyoruz. İnşallah onu da bu yılın ortalarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Bunun daha da ötesinde artık yerli ve mili uydumuzun çalışmaları devam ediyor. 2022 yılında yerli ve milli Türksat 6A uydumuzu da uzaya fırlatacağız. Uzayda yerli ve milli uydumuzla da yer alacağız.” diye konuştu.

