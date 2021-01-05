Türksat 5A uydusunu uzaya göndermeye saatler kaldı

Türksat 5A uydusu SpaceX firmasının 2021 yılında gerçekleştireceği ilk fırlatma olacak.

Bakan Karaismailoğlu, "Yeni yılın ilk günlerinde, hummalı çalışmalar sonucu hazırlıklarını tamamladığımız Türksat 5A uydumuzu, uzaya uğurlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

