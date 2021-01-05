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Türksat 5A uydusunu uzaya göndermeye saatler kaldı
Türksat 5A uydusu, bugün 04.27'de uzaya gönderilecek. Yaklaşık 4 ay sürecek yolculuğunun ardından, 2021 yılının ikinci çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak.
GÜNDEM 05.01.2021, 03:09
Türksat 5A uydusu SpaceX firmasının 2021 yılında gerçekleştireceği ilk fırlatma olacak.
Bakan Karaismailoğlu, "Yeni yılın ilk günlerinde, hummalı çalışmalar sonucu hazırlıklarını tamamladığımız Türksat 5A uydumuzu, uzaya uğurlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.
Bakan Karaismailoğlu, "Yeni yılın ilk günlerinde, hummalı çalışmalar sonucu hazırlıklarını tamamladığımız Türksat 5A uydumuzu, uzaya uğurlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.
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