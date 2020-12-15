Türkkan'dan Erdoğan ve Albayrak yorumu! "Ben olsam gücenirdim"
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan,katıldığı canlı yayından 2021 yılı bütçesi üzerinden yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti.
GÜNDEM 15.12.2020, 23:57
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan,katıldığı canlı yayından 2021 yılı bütçesi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'a dair açıklamada bulundu.
Türkiye'nin büyük bir krizde olduğu belirten Türkkan, "Parası olmayan adamın bütçesi olur mu?" ifadelerini kullanarak Berat Albayrak'a eleştirilerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Berat Albayrak'a eleştirilerini sürdüren Türkkan, "Ülkenin Hazinesi tam takır. Hiçbir şey kalmamış. Ben şimdi Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam çok gücenirdim... Sayın Cumhurbaşkanı şuan hayal kırıklığına uğradı" diye konuştu.
Türkiye'nin büyük bir krizde olduğu belirten Türkkan, "Parası olmayan adamın bütçesi olur mu?" ifadelerini kullanarak Berat Albayrak'a eleştirilerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Berat Albayrak'a eleştirilerini sürdüren Türkkan, "Ülkenin Hazinesi tam takır. Hiçbir şey kalmamış. Ben şimdi Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam çok gücenirdim... Sayın Cumhurbaşkanı şuan hayal kırıklığına uğradı" diye konuştu.
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