Türkiye'yi tahrik eden Yunanistan uçakları kaldırdı
Fransa'dan 18 adet Rafale savaş jeti almak için hamle yapan Yunanistan yönetimi, bu sefer de jetlerin test uçuşunu gerçekleştirdi.
GÜNDEM 05.02.2021, 06:39
Fransa ile yapılan Rafale savaş jeti anlaşmasının ardından getirilen savaş jetleri, test uçuşunu gerçekleştirdi.
Yunan basınında çıkan haberlere göre; Mısır'dan getirilen dört Rafale savaş jeti, Yunan'ın gerçekleştireceği SKYROS askeri tatbikatı için Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde konuşlandırıldı.
Test uçuşunu yapan jetlerin fotoğraflarını basına servis eden Yunan Askeri Kuvvetleri, tatbikata hazırız mesajıyla savaş çığırtkanlığı yaptı. Türkiye'ye meydan okuma amacı taşıyan bu gövde gösterisi, Yunan basınında sevinçle karşılandı. SKYROS tatbikatı için yapılan açıklamada; Yunan hava ve deniz unsurlarının da aktif olarak hedefleri vuracağı ifade edildi.Türkiye korkusuyla başlatılan SKYROS tatbikatı, Yunanistan'ın Türk Silahlı Kuvvetleriyle (TSK) girişmeye çalıştığı silahlanma yarışının gerçekliğini kanıtlar nitelikte oldu.
Yunan basınında çıkan haberlere göre; Mısır'dan getirilen dört Rafale savaş jeti, Yunan'ın gerçekleştireceği SKYROS askeri tatbikatı için Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde konuşlandırıldı.
Test uçuşunu yapan jetlerin fotoğraflarını basına servis eden Yunan Askeri Kuvvetleri, tatbikata hazırız mesajıyla savaş çığırtkanlığı yaptı. Türkiye'ye meydan okuma amacı taşıyan bu gövde gösterisi, Yunan basınında sevinçle karşılandı. SKYROS tatbikatı için yapılan açıklamada; Yunan hava ve deniz unsurlarının da aktif olarak hedefleri vuracağı ifade edildi.Türkiye korkusuyla başlatılan SKYROS tatbikatı, Yunanistan'ın Türk Silahlı Kuvvetleriyle (TSK) girişmeye çalıştığı silahlanma yarışının gerçekliğini kanıtlar nitelikte oldu.
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