"Türkiye'yi sırtını mafyaya dayayan iktidar koalisyonu yönetiyor"

Demokrasi ve Atılım Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın toplantısında konuştu. Yeneroğlu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin üzerinden 72 yıl geçtiğini hatırlattı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'de insan hakları kavramının siyasi amaçlar doğrultusunda eğilip büküldüğünü savundu.



Türkiye'nin, 1990'ların karanlık tablosuna yeniden döndüğünü savunan Mustafa Yeneroğlu, "Ülkemiz, sırtını mafyaya ve çetelere dayayan bir iktidar koalisyonu tarafından yönetiliyor. İnsan hakları ve hukuk ayak bağı olarak görülüyor." diye konuştu.Mustafa Yeneroğlu kimdir?



Batı ülkelerinde Müslümanların ırkçılığa maruz kaldığını belirten Yeneroğlu, "Ülkemizdeki Müslümanların büyük ekseriyeti Türkiye'de yaşamaktansa ırkçı hadiselere rağmen Batı ülkelerinde yaşamayı tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

