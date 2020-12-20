Türkiye'yi koronavirüs salgınında 'riskli ülkeler' listesine aldılar

Rus RBC kanalının haberine göre; Rospotrebnadzor, Türkiye'yi vatanadaşlarının gidebileceği ülke kriterlerine uyulmayan 13 ülke arasında gösterdi.

Rospotrebnadzor, Rus turistlere açık 16 ülkeden yalnız 3'ünün koronavirüs salgını için belirlenen güvenlik kriterlerini tam olarak karşıladığını açıkladı. Rusya'nın kriterlerini sağlayan 3 ülke Seyşeller, Tanzanya ve Etiyopya olarak sayıldı.



Independent Türkçe'nin aktardığına göre; kriterleri sağlamayan ülkelerin durumu ise şöyle ifade edildi:

"Kırgızistan, Mısır, Küba ve Maldivler üç güvenlik kriterinden ikisini karşılıyor. Birleşik Krallık, BAE, Kore Cumhuriyeti, Sırbistan ve Japonya üç kriterden birini karşılıyor. Beyaz Rusya, Kazakistan, Türkiye ve İsviçre'deki salgın durumu ise Rusya'nın herhangi bir kriterini karşılamıyor."

Rospotrebnadzor kriterlerine göre, diğer ülkelerle hava ulaşımının yeniden başlaması için, son iki haftada Covid-19 enfeksiyonu görülme oranının 100 bin kişi başına 40'ı geçmemesi, 14 günlük ortalama günlük büyüme oranının yüzde 1'e eşit veya daha düşük olması ve enfeksiyon yayılma oranının 1'den az olması gerekiyor.

Koronavirüs salgınının ardından Türkiye'ye yönelik uçuş yasağını kaldıran ilk ülke olan Rusya'dan 8 aylık dönemde 772 bin 686 turist Türkiye'ye gelmişti.

