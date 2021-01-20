Türkiye'yi evden gezmek ister misiniz? Şehirler, Müzeler, Camiiler...

Hayalinizdeki yerlere gitmeye hazır mısınız?

İnternet üzerinden yapılan Türkiye turu görenleri hayrete düşürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için harika bir uygulama devreye sokuldu.

Gezginlerin de önemli kısmının evlerinde olduğu bu dönemde "www.liveturkey.com" internet sitesi aracılığıyla Türkiye'ye dair kültürden sanata, tarihten spora, gastronomiden eğlenceye kadar pek çok yer mekan canlı yayınlarla ziyaretçilerin ekranlarına taşındı.

Yabancı turistlerin Türkiye'ye ilişkin merak ettikleri ve özledikleri deneyimleri bir araya getiren sitede ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği çevrim içi sanat etkinlikleri, ünlü şeflerin katılımıyla Türk yemeklerinin yapım videoları yayınlanacak.

Sitede ayrıca önemli müzelerimizin sanal turlarıyla harika bir deneyim yaşarken Türkiye'yi adım adım gezeceksiniz.



