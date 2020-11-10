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Türkiye'ye kritik ziyaret! ABD Dışişleri Bakanı geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve siyonist İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gideceğini duyurdu.

GÜNDEM 10.11.2020, 22:24
Türkiye'ye kritik ziyaret! ABD Dışişleri Bakanı geliyor
Bakan Pompeo, haftalık basın brifinginde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Pompeo, kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, işgalci İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." ifadesini kullandı.
Donald Trump yönetiminin Orta Doğu barışı ve işgalci "İsrail'le normalleşme" sürecinde başarılı olduğunu savunan  Mike Pompeo, özellikle bölge ülkeleriyle bu süreci ele alacaklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığının, Pompeo'nun programını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump, yarışı Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde tamamlamıştı. Halen hukuki adımlarına devam eden Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i dün görevden almıştı.
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