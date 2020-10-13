Türkiye'ye karşı cepheleşme ekonomik boykota dönüşüyor

Fas, Türkiye'den 1200 ürüne yüzde 90'a yönelik ek vergi getirdi. Emirliklerin Türkiye'ye uçuş boykotu sürüyor. Türkiye'ye karşı bölgedeki siyasi cepheleşme giderek topyekün bir ekonomik boykota dönüşüyor.

FT'de yer alan habere göre İspanyol Mango, Türkiye'deki üreticilerine bir e-mail göndererek “Suudi Arabistan'a Türkiye'den gönderilen mallarda yaşanan gümrük gecikmeleri üzerine alternatifler üzerinde çalışıldığını” bildirdi.

İşadamları durumdan Türkiye'de üretip Körfez'e satış yapan tüm üreticilerin etkilendiğini söylüyor. Türk işdünyası liderleri geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a gümrüklerde Türk ürünlerine zorluk çıkarılmaması çağrısında bulunmuştu. Hükümetten boykotla ile ilgili henüz yapılmış bir açıklama yok.

Suudi Arabistan, Türkiye'ye Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı şekilde boykot uyguladığını resmi ağızlandan reddediyor. Ancak kısa süre önce ülkenin Ticaret Odaları Başkanı, Türkiye'de üretilen her türlü ürüne boykot çağrısı yapmıştı. Türkiye'nin 2019'da Suudi Arabistan'a ihracatı 3.2 milyar dolar. Türkiye'de 11 milyar dolarlık Suudi yatırımı bulunduğu tahmin ediliyor. Bu yatırımın yüzde 25'i gayrimenkul sektöründe. Türkiye'nin ise Suudi Arabistan'daki toplam yatırımı 643 milyon dolar.

Türkiye'ye yönelik ekonomik boykota son olarak Fas da katıldı. Türkiye ile var olan serbest ticaret anlaşmasını (STA) değiştirerek 1200 üründe yüzde 90'a ulaşan ek vergiler getirdi. Ek vergiler özellikle tekstil, deri ve otomotiv ürünlerinde geçerli olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde korona nedeniyle yapılan işten çıkarmalarda Türk çalışanlara ‘öncelik verildiği' iddia ediliyor. Dubai, Avrupa'da 2. dalgayı yaşayan ülkelerle dahi uçuşları yeniden başlatırken corona virüsü bahane edilerek İstanbul ile havayolu trafiğini bir türlü yeniden açmıyor. Dubai'nin Türkiye'ye uçuş boykotu ile ilgili haberimize henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

