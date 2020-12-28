Türkiye’nin ilk katı atık yakma tesisi haziranda açılıyor

Tesisin 2021 Haziran’ında hizmete gireceği müjdesini paylaşan İmamoğlu, “Özellikle çevreyi destekleyen yatırımlar, küresel ısınmayı, iklim değişikliğini konuştuğumuz bu günlerde çok çok daha önemli hale geliyor.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) atık ve geri dönüşüm projeleri devam ediyor. Eyüpsultan’da inşaatı devam eden ve Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri de bu projelerden sadece birisi. Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük evsel atık yakma tesisi özelliğine sahip bu proje sayesinde İstanbul’da oluşan evsel atıkların yüzde 15’i işlenecek ve enerjiye dönüştürülecek. Tesisten elde edilen enerjiyle 1 milyon 400 bin kişiye yetecek kadar elektrik üretilecek. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın yüklenici, İSTAÇ AŞ’nin de yapım müşavirliğini yüklendiği tesisin inşaat sahasında incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.



*Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, “Tesis 2021 Haziran’ında hizmete girecek. Bizim adımıza, 2021’de önemli açılışlar yapacağımız, devreye alacağımız tesislerden bir tanesi. Özellikle çevreyi destekleyen yatırımlar, küresel ısınmayı, iklim

değişikliğini konuştuğumuz bu günlerde çok çok daha önemli hale geliyor. O bakımdan bu ve benzeri tesisleri, yatırımları İstanbul’da devreye almak, yeni projeleri sürecin içine katmak bizlerin sorumluluğu. Bunun için da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İstanbul’umuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

