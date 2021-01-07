Türkiye’nin de aldığı Sinovac aşısının etki oranı açıklandı
Türkiye’nin de aldığı Sinovac aşısının etki oranı açıklandı. Faz 3 çalışmalarında aşının etkinlik oranının yüzde 78 olduğu saptandı
GÜNDEM 07.01.2021, 18:21
Brezilya basını, koronavirüse karşı Çin aşısı Sinovac’ın etkinlik oranını duyurdu.
Çin'in Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Faz 3 çalışmalarında aşının etkinlik oranının yüzde 78 olduğu saptandı. Aşının klinik test çalışmaları ise devam ediyor.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sedat Ünal geçtiğimiz günlerde son verilere göre Çin aşısının etkinlik oranının yüzde 91,25 olduğunu açıklamıştı.
Türkiye'nin Çin'den aldığı Sinovac aşıları 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelmişti.
Çin'in Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Faz 3 çalışmalarında aşının etkinlik oranının yüzde 78 olduğu saptandı. Aşının klinik test çalışmaları ise devam ediyor.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sedat Ünal geçtiğimiz günlerde son verilere göre Çin aşısının etkinlik oranının yüzde 91,25 olduğunu açıklamıştı.
Türkiye'nin Çin'den aldığı Sinovac aşıları 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelmişti.
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