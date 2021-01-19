Türkiye'nin Çin'den aldığı Sinovac koronavirüs aşısı en pahalı aşı mı?

Çin merkezli Sinovac şirketinin temsilcisi, geliştirilen CoronaVac aşısının en pahalı aşı olduğuna dair iddiaları yalanladı.

The Phillipine Star gazetesi, aşının fiyatının 5 dolar ile 38 dolar arasında değiştiğine dair haberlere yer vermişti.

Sinovac Biotech genel müdürü Helen Yang, CNN Filipin televizyonuna dün verdiği mülakatta, aşı fiyatının "kesinlikle en pahalı olmadığını" ifade ederek "Sinovac'ın misyonu, aşıyı uygun fiyatla tedarik etmektir" dedi.

Ancak Yang, aşının fiyatını açıklamadı; sadece "makul" olduğunu söyledi.

Türkiye de CoronaVac aşısından 50 milyon doz satın almak için sözleşme yapıldığını açıklamış, ilk 3 milyon doz Aralık ayında teslim edilmişti.

