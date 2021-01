Türkiye’nin çehresi değişmişti

Türkiye siyasi hayatına damgasını vuran ve ülkemizin doksanlardaki umudu olan Refah Partisi’nin kapatılmasının üzerinden 23 yıl geçti. Refah Partisi daha önce iki partisi kapatılan Millî Görüş Hareketi’nin 3. partisi olarak 19 Temmuz 1983’te kuruldu. Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın başbakanlığında efsane hizmetlere imza atan Refah Partisi, Türkiye’de ilkleri başardı. Yerel yönetimlerde çığır açarak halkın gönlünde taht kuran parti, 1996’da iktidara geldiğinde Türkiye’nin cehresi değişti. İşçi, memur, emeklinin yüzü güldü; çiftçi, sanayici ve esnaf nefes aldı, Türkiye tarihinde ilk kez denk bütçe yapıldı.



Refah Partisi daha önce iki partisi kapatılan Millî Görüş Hareketi’nin 3. partisi olarak 19 Temmuz 1983’te kuruldu. 1987’de Genel Başkanlığa Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız getirildi. Parti programıyla dikkat çeken ve siyasi hayatına başladığı günden itibaren Türkiye’nin umudu olan Refah Partisi, yerel yönetimlerdeki başarılarıyla halkın gönlünde taht kurdu. 1991 seçimlerinde Meclis’e giren parti; 1995 seçimlerinin ardından kurduğu 54. Hükümet’te yaptığı hizmetlerle efsane oldu. Ülkenin menfaatine kastedenler tarafından dava edilen parti 16 Ocak 1998’de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.



Refah Partisi’yle Türkiye’de 1994 yılı belediyecilikte milat oldu. Refah Partili belediyeleri kazanır kazanmaz, belediyelere “Rüşvet alan da veren de melundur” yazıları yazıldı. Büyükşehirler başta olmak üzere, Refah Partisi aldığı tüm belediyelerde başarılı hizmetlere imza attı. “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” düsturu ile çöplerin sokaklarda kaldığı, ciddi altyapı ve üst yapı sorunlarının yaşandığı belediyelerde hem bu sorunları giderdi hem de eski yönetimlerden kalan borçlarını ödedi. Türkiye borçsuz belediyelerle Refah Partisi döneminde tanıştı.



Refah Partisi, 1995 Türkiye genel seçimlerden birinci parti olarak çıkmasının ardından tüm engellemelere rağmen 28 Haziran 1996 tarihinde Refah-Yol Hükümeti kuruldu. Kurulan Refah Partisi’nin hükümet ettiği döneminde efsane işler başarıldı. Hemen her gün zam haberiyle güne başlayan Türkiye, Refah Partisi iktidarı boyunca zam haberi duymadı. Millî Görüş iktidarında zam yapılmadığı gibi halkın sırtına ek vergi de yüklenmedi. Tek kuruş iç ve dış borç alınmadığı gibi mevcut borçların da bir kısmı ödendi. Havuz sistemi kurularak devlet, devleti sömüren sermaye babalarından kurtarıldı ve gereksiz faiz ödemelerini durdurdu. İsraf önlendi. Türkiye tarihinde ilk defa denk bütçe yapıldı ve yatırımlara hız verildi. Bunun yanında manevi kalkınmaya da hız veren Millî Görüş hükümeti, “Önce ahlak ve maneviyat düsturunda” birçok programı hayata geçirdi.



Şahsiyetli dış politika sergileyen Millî Görüş Hükümeti İslam ülkeleri ile ilişkiler canlandırılmakla kalmadı İslam Ortak Pazarı’nın ilk adımı sayılacak olan ve tüm dünyada yankı bulan İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı (D8’ler) kuruldu. Herkes ve her kesim tarafından gönderilemez denilen ve öyle inanılan terör destekçisi çekiç güç gönderildi. Alışıla geldiği üzere Başbakan Erbakan Hoca, ABD’yi değil İslam ülkelerini ziyaret etti. Bağımsız ve haysiyetli diş politika örneği gösterildi. Tüm yapılan bu hizmetlerin önüne ket vurmak isteyen çevreler harekete geçti ve Refah Partisi 8 ay süren dava sonunda, 16 Ocak 1998’de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.



Millî Görüş’ün 90’lardaki temsilcisi Refah Partisi’nin hükümete gelmesiyle Türkiye’nin cehresi değişti; işçi, memur ve emeklinin yüzü güldü. Bir kuruş borç ve ek vergi koymadan efsane zamlar yapıldı. Memurlar bir yılda toplam yüzde 130 zam (Yani Erbakan Hoca Başbakan olduğunda 100 alan memur 230 alır oldu.) 1996 yılında asgari ücrete yüzde 101 artış sağlandı. Üç ay gibi rekor bir sürede toplu iş görüşmelerinin işçinin istediği gibi neticelenmesi ile maaşlara yüzde 102 zam yapıldı. Memur emeklilerine bir yılda yüzde 116 reel artış yapılmış oldu. İşçi emeklilerine bir yılda yüzde 121 reel zam gerçekleştirildi. Bağ-Kur emeklilerine de rekor bir artışla bir yılda yüzde 221 reel maaş zammı yapıldı.



Bütçeden tarımsal desteklemeye ayrılan fon yüzde 150 artırıldı; buğday, fındık, pancar, tütün ve tüm taban fiyatlarda yüzde 312’ye varan artışlar yapıldı. Gübre desteğinde yüzde 100 artış sağlandı. Yapılan tarımsal alımların bedelleri çiftçiye kısa vadede ödendi. Memur, işçi, emekli ve çiftçinin cebi para gördü ve esnafın yüzü güldü. Esnaf kredi limitleri iki katına çıkarıldı. Prim borçlarına faiz eklemeden ödeme kolaylığı getirildi. Bavul ticaretinin önündeki bürokratik engeller kaldırıldı. Sanayi üretimi yüzde 30’dan yüzde 90’a çıkarıldı. Sınır ticareti geliştirildi.



Yerel yönetimlerde ve 54. Hükümet dönemindeki hizmetleri ve zulme karşı mitingleriyle doksanlara damga vuran Refah Partisi’ne, 21 Mayıs 1997’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş tarafından, “Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri” gerekçesiyle dava açıldı. Refah Partisi, 16 Ocak 1998’de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Millî Görüş Lideri ve Refah Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Hasan Hüseyin Ceylan ve İbrahim Halil Çelik’e 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirildi.



Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın yaptığı tarihi konuşma: “Hepinizin bildiği gibi Anayasa Mahkemesi, Refah Partimiz hakkında bir karar almış ve bu kararı biraz önce açıklamıştır. Olay aslında tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir olaydır. Bundan dolayı huzuru, sükûneti muhafazaya her zamandan fazla riayet etmeliyiz. Türkiye’de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez. Daha önce de ifade etmiştim. Bu kararlardan bir tek sonuç çıkar. O da Refah inancının tek başına iktidarıdır. Milletimize saadetler diliyorum. Ve inşallah milletimiz bu saadete Refah Partisi’nin içerisinde bugüne kadar inançla çalışan insanların gayretleriyle ulaşacaktır. Bunda da kimsenin şüphesi olmasın.”