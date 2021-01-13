Türkiye'nin aldığı Sinovac aşısının etkinliği Brezilya'da düşük çıktı

Türkiye tarafından satın alınan Çin ilaç şirketi Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısının Brezilya'da yapılan klinik deneylerde yüzde 50.4 oranında etkili olduğu görüldü.

Brezilyacı araştırmacıların yayımladığı verilere göre aşının daha önce açıklanan sonuçlardan daha az etkili olduğu bildirildi.

Ancak Brezilya koronavirüsten en kötü etkilenen ülkeler arasına girerken Sinovac, Brezilya hükümetinin satın almak için başvuruda bulunduğu iki aşıdan biriydi.

Öte yandan aşının onay alması için yüzde 50 etkinlik oranı sahip olması yeterli sayılıyor.

