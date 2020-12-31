Türkiye'nin 5A uydusu ne zaman fırlatılacak! Tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin 5A uydusunu Pazartesi gecesi uzaya fırlatacaklarını açıkladı.

Ordu’daki çalışmaları sırasında açıkalmada bulunan Bakan Karaismailoğlu, uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A’nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu "Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz" dedi.

Karaismailoğlu ayrıca Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasının Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderileceğini, bu uydunun yaklaşık 1 ay sürecek hazırlıklar sonrasında Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini aktardı.

