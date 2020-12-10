Türkiye'den Tunus'a 5 milyon dolarlık Covid-19 yardımı!

Türkiye, koronavirüs ( Covid-19) salgını nedeniyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe nitelikli finansal destek verecek.

Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tunus'a yapılacak olan 5 milyon dolar, tek dilim halinde ödenecek.

Öte yandan Resmi Gazete'de KKTC, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletlerarası andlaşmalar da yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı, kasım ayında da Afganistan’a 75 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurmuştu.

