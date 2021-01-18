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Türkiye'den erişime neden yasak konuldu? Sinovac şirketinden açıklama
Türkiye'nin koronavirüs aşısı satın aldığı Çinli Sinovac şirketi, ‘sinovac.com’ web sitesine Türkiye’den erişimlerin engellenmesi konusunda açıklama yaptı.
GÜNDEM 18.01.2021, 10:53
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Türkiye'nin koronavirüs aşısı satın aldığı Çinli Sinovac şirketinin yayın yaptığı ‘sinovac.com’ web sitesine Türkiye’deki kullanıcılara erişim yasağı konulmasına dair açıklama yapıldı.
Türkiye'de Çinli şirketin web sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcıları “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor” iletisi karşılıyor.
Odatv’ye konuşan Sinovac şirketi yetkilileri, ‘Neden sadece Türkiye’ye erişim kapalı’ sorusuna şu yanıtı verdiler:
“Birkaç gün önce Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik. Web sayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır.”
Bazı Twitter kullanıcıları ise sosyal medya hesaplarından “Tıpkı Türkiye Çin aşısının gelmesini beklerken, bazı Türk bilgisayar korsanları yapımcı Sinovac'ın web sitesini bozdu. Web sitesinin tüm bağlantılarında Uygur bayrakları var ve Çin Seddi'nde Cuma namazı dilek. Bir de şarkı var” ifadelerine yer vermişti
Türkiye'de Çinli şirketin web sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcıları “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor” iletisi karşılıyor.
Odatv’ye konuşan Sinovac şirketi yetkilileri, ‘Neden sadece Türkiye’ye erişim kapalı’ sorusuna şu yanıtı verdiler:
“Birkaç gün önce Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik. Web sayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır.”
Bazı Twitter kullanıcıları ise sosyal medya hesaplarından “Tıpkı Türkiye Çin aşısının gelmesini beklerken, bazı Türk bilgisayar korsanları yapımcı Sinovac'ın web sitesini bozdu. Web sitesinin tüm bağlantılarında Uygur bayrakları var ve Çin Seddi'nde Cuma namazı dilek. Bir de şarkı var” ifadelerine yer vermişti
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