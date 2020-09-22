Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı

Türkiye yeni bir Navtex yayınladı.

Yayınlanan NAVTEX'te, "Limni Adası'nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" denildi.

Türkiye geçtiğimiz günlerde benzer bir NAVTEX'i Sakız Adası için de yayınlamıştı.



İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, denizcilerin kullandığı bir haberleşme sistemidir. Bu sistemle, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi verilir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır.

Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, bu sistemi kullanarak yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurur ve bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.

