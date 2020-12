Türkiye'den çalınan Kybele Heykeli İstanbul'a getirildi

Türkiye'den İsrail'e kaçırılan, ABD'de bir alıcıya satılan bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan Kybele'nin bin 700 yıllık heykel tasviri, Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen heykel, ABD'den Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz taşınarak saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Tarihi heykel, gümrük işlemlerinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından dün saat 23.00 sıralarında teslim alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kültür ve medeniyet zenginliğimizin her parçasını ülkemize ve tüm insanlığa kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün de uzun soluklu ve titiz bir çalışmayla ülkemize iadesini sağladığımız Kybele Heykeli'ni İstanbul Arkeoloji Müzemizde sergiye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Her eser kendi vatanında, ait olduğu topraklarda güzel ve anlamlıdır. Bu anlayışla kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelemizi hassasiyet ve kararlılık içinde sürdüreceğiz. Kybele Heykeli’nin iade sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Her eser kendi vatanında, ait olduğu topraklarda güzel ve anlamlıdır. Bu anlayışla kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelemizi hassasiyet ve kararlılık içinde sürdüreceğiz.Kybele Heykeli’nin iade sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/6ZoRn6Lnhq

