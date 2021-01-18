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Türkiye'den alçak sözlerle İslam'ı hedef alan Yunan Başpiskoposa tepki
Dışişleri Bakanlığı, Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.
GÜNDEM 18.01.2021, 09:24
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Dışişleri Bakanlığı, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un katıldığı bir televizyon programında İslam dinine yönelik ifadeleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Dışişleri Bakanlığı, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un sözlerine ilişkin, “İslam dinine ilişkin haddini bilmez ifadelerini şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu. Açıklamada, Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos’un İslam dinine ilişkin ifadelerinin şiddetle kınandığı belirtildi.
İslam’ın farklı din ve medeniyetlerin birarada yaşamasını temin eden bir hoşgörü anlayışını ve merhameti temel alan bir barış dini olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu küresel salgın koşullarında, herkesin karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi yönünde çaba harcaması gerekirken kutsal dinimize dil uzatılması esef vericidir. Barışa hizmet etmesi gereken din adamlarının bu tür mesnetsiz ifadelerle toplumlara nifak tohumları ekmeleri ibret vericidir. Başpiskopos’un toplumu İslam’a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etmekte olan bu kışkırtıcı ifadeleri, aynı zamanda İslamofobi’nin ulaştığı korkutucu seviyeyi de göstermektedir. Avrupa’da artan ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının müsebbibi de esasen bu tür habis fikirlerdir. İstikşafi görüşmelerin ön hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde böyle bir açıklamanın yapılmış olması da ayrıca manidardır ve süreci baltalamaya yönelik talihsiz bir adım mahiyetindedir.” denildi.
İslam’ın farklı din ve medeniyetlerin birarada yaşamasını temin eden bir hoşgörü anlayışını ve merhameti temel alan bir barış dini olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu küresel salgın koşullarında, herkesin karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi yönünde çaba harcaması gerekirken kutsal dinimize dil uzatılması esef vericidir. Barışa hizmet etmesi gereken din adamlarının bu tür mesnetsiz ifadelerle toplumlara nifak tohumları ekmeleri ibret vericidir. Başpiskopos’un toplumu İslam’a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etmekte olan bu kışkırtıcı ifadeleri, aynı zamanda İslamofobi’nin ulaştığı korkutucu seviyeyi de göstermektedir. Avrupa’da artan ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının müsebbibi de esasen bu tür habis fikirlerdir. İstikşafi görüşmelerin ön hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde böyle bir açıklamanın yapılmış olması da ayrıca manidardır ve süreci baltalamaya yönelik talihsiz bir adım mahiyetindedir.” denildi.
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